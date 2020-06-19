Биробиджан, , 05:54 — REGNUM В Еврейской автономной области органом предварительного расследования было отказано в возбуждении уголовного дела за дачу взятки в 500 рублей сотруднику ДПС. Прокуратура области с таким решением не согласилась и направила материалы для производства дополнительной проверки, уголовное дело возбуждено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Читайте также: В Еврейской АО возбуждено уголовное дело за незаконную рыбалку

Житель Биробиджана дал сотруднику ДПС взятку в 500 рублей, чтобы избежать ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Следствие отказало в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. После вмешательства прокуратуры уголовное дело было возбуждено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО возбуждено уголовное дело на двух рыбаков по факту незаконной добычи водных биоресурсов. Они поймали 245 хвостов рыбы.