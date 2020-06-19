Наньнин, Китай, , 05:40 — REGNUM Шесть человек погибли в огне во время пожара на юге Китая, сообщает 18 июня газета China Daily.

Возгорание произошло в районе Фанчэн в городе Фанчэнган в Гуанси-Чжуанском автономном районе, расположенном на юге Поднебесной. По информации местных властей, пожарные и спасатели из департамента по чрезвычайным ситуациям района занимались тушением огня на месте.

Власти проводят расследование причин возгорания. Пока же не известен ни масштаб возгорания, ни какие-либо подробности трагедии.