Биробиджан, , 05:26 — REGNUM В Еврейской АО возбуждено уголовное дело на двух рыбаков по факту незаконной добычи водных биоресурсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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Факт незаконного рыболовства был выявлен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО в Ленинском районе. Двое мужчин на берегу залива реки Амур осуществляли вылов рыбы без разрешительных документов. Всего рыбаки поймали 245 хвостов. Предварительный ущерб составляет 173 тыс. рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ — незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала путины рыбаки в Приморье выловили более 300 тонн иваси. В торговых сетях края банка иваси стоит 57,5 рубля.