Веллингтон, , 05:14 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что очаг сейсмособытия располагался к югу от островов и залегал на глубине десяти километров. Информации о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошло землетрясение магнитудой 7,4 у города Гисборн в Новой Зеландии. Пострадавших не было.

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