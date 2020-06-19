Окленд, Новая Зеландия, , 04:52 — REGNUM Один полицейский погиб и еще один тяжело ранения в ходе стрельбы в городе Окленд в Новой Зеландии, которую открыл неизвестный, 19 июня сообщает газета The New Zealand Herald.

Преступник начал стрелять по стражам правопорядка, когда они дежурили на перекрестке, регулируя дорожное движение. Еще один человек — случайный прохожий — был сбит автомобилем и получил травмы средней тяжести.

Районы вокруг места инцидента оцеплены. Полиция проводит поиски преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в городе Сан-Антонио в американском штате Техас восемь человек получили ранения после того, как неизвестный открыл стрельбу по прохожим на парковке возле бара.

Читайте ранее в этом сюжете: В США в результате стрельбы на парковке пострадали восемь человек