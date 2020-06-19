Богота, , 04:28 — REGNUM Двое иностранных граждан — бразилец и швейцарец — были освобождены из плена повстанческой группировки ФАРК военнослужащими Колумбии, сообщается на странице в Twitter колумбийского оборонного ведомства.

Они были похищены в марте этого года с целью выкупа. За освобождение заложников повстанцы потребовали $1 млн. Пленные рассказали, что похитители не применяли к ним насилия и даже приобрели корм для собак, принадлежавших иностранцам и находившихся вместе с ними в заточении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня американские власти объявили награду по $10 млн за поимку двух членов ФАРК Сеуксиса Эрнандеса и Лучано Марина.

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