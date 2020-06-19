Ижевск, , 02:41 — REGNUM Пожар произошел в жилом частном доме в селе Усть-Сарапулка в Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в частном доме № 11 по улице Камской. Огнем была охвачена площадь 60 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, однако в результате пожара погибли четыре человека. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Саратовской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате пожара погибли две женщины.

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