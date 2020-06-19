Ямусукро, , 01:33 — REGNUM Не менее 13 человек погибли в результате схода оползня в Кот-д'Ивуаре, сообщает пресс-служба национальной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел у города Абиджан. Помимо 13 погибших, три человека получили травмы различной степени тяжести. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

«Поиски пропавших осложнены из-за плохой погоды», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в результате сходя оползня на западе Непала погибли восемь человек. Сообщалось, что оползень, вызванный долгими ливнями, разрушил и засыпал два жилых дома.

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