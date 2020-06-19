Мурманск, , 01:37 — REGNUM В Мурманске полностью ликвидировали пожар на складе АО «Мурманэнергосбыт» на улице Промышленной, 15, где произошёл взрыв баллонов с ацетиленом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

По информации спасателей, пожар был окончательно потушен 18 июня в 23:27.

Сообщение о возгорании на территории АО «Мурманэнергосбыт» в Ленинском районе Мурманска поступило в дежурную часть в 20:30. Прибывшие пожарные расчёты обнаружили, что на площади 100 кв. метров горит деревянный склад, в котором произошёл взрыв трёх баллонов с ацетиленом.

В 21:04 возгорание было локализовано, в 21:20 — ликвидировано открытое горение. В 23:27 пожар был потушен. К ликвидации пожара были привлечены 48 человек и 15 единиц техники. В результате произошедшего пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве с последующим возгоранием, который произошёл на складе в Мурманске.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мурманске ликвидировано открытое горение на складе, где произошёл взрыв