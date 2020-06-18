Москва, , 23:13 — REGNUM Около 30 деревьев были повалены сильным шквалистым ветром в Москве. Об этом 18 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах.

В нескольких районах Москвы сильный ветер повалил 27 деревьев. Были повреждены 22 автомобиля.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении более 40 деревьев на территории города Москвы. Для ликвидации последствий непогоды были задействованы 155 человек и 50 единиц техники.

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