Москва, 18 июня 2020, 23:13 — REGNUM Около 30 деревьев были повалены сильным шквалистым ветром в Москве. Об этом 18 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах.
В нескольких районах Москвы сильный ветер повалил 27 деревьев. Были повреждены 22 автомобиля.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее ИА REGNUM сообщало о падении более 40 деревьев на территории города Москвы. Для ликвидации последствий непогоды были задействованы 155 человек и 50 единиц техники.
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