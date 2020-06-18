Мурманск, , 23:01 — REGNUM Открытое горение, возникшее после взрыва на складе ликвидировали пожарные в Мурманске. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба МЧС России.

Взрыв с последующим горением произошёл на складе АО «Мурманэнергосбыт» в Ленинском районе города. На складе находились баллоны с ацетиленом. К ликвидации возгорания были привлечены 48 человек и 15 единиц техники.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 21:20 мск. Площадь возгорания составила 50 кв. метров, после взрыва ёмкостей с ацетиленом дальнейшего распространения огня не произошло.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве с последующим возгоранием, который произошёл на складе в Мурманске.

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