Мичуринск, Тамбовская область, , 22:34 — REGNUM Ребёнок восьми лет утонул во время купания в реке в Тамбовской области. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла возле города Мичуринск на реке Лесной Воронеж. По предварительным данным, мать с ребёнком отдыхали на берегу реки. Мать на некоторое время отлучилась, когда она пришла, ребёнка на берегу уже не было.

На место происшествия были вызваны спасатели и водолазы, которые обнаружили тело мальчика. Отмечается, что ребёнок плавать не умел, а берег не был оборудован для купания.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов начата доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подростке, утонувшем в реке Сейм в Курской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области утонул 15-летний подросток