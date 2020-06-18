Батайск, Ростовская область, , 22:15 — REGNUM Пять дополнительных эпизодов в уголовном деле о похищении людей и использовании рабского труда выявили следователи в Ростовской области. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года против двух жителей города Батайска, которые подозреваются в похищении людей и использовании их труда. По версии следствия, подозреваемые похищали лиц без определённого места жительства и удерживали их, заставляя выполнять бесплатно тяжёлые сельскохозяйственные работы.

Потерпевшим угрожали оружием и содержали их в помещениях без надлежащих условий для проживания. В рамках расследования уголовного дела было выявлено ещё пять эпизодов похищения граждан, совершённого под угрозой насилием, и задержаны дополнительно ещё двое подозреваемых.

Всего от действий злоумышленников пострадали как минимум 14 человек.

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