Санкт-Петербург, , 22:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, ливня и грозы на территории строительной площадки жилого комплекса упал кран. По предварительным данным, в кабине крана находился крановщик. Об этом вечером 18 июня в социальных сетях сообщают очевидцы.

Строительный кран не выдержал порывы ветра и упал на землю вместе с крановщиком (цитата группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

ЧП произошло в 26 квартале строящегося жилого комплекса «Цветной город» в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщают очевидцы, кран упал на землю, не задев высотные дома, однако в кабине находился человек. На месте работают врачи скорой помощи и спасатели.

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