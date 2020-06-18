Стерлитамак, Башкирия, , 21:53 — REGNUM Двух девочек-подростков сбил мужчина в состоянии алкогольного опьянения в Стерлитамаке. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Башкирии.

Авария произошла вечером на улице Горького. Водитель легкового автомобиля «Лада-Калина» сбил двух девочек 13 и 14 лет. Одна из них скончалась от полученных травм, вторая была госпитализирована. Информация о её состоянии не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По показаниям алкотестера установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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