Мурманск, , 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске. Об этом 18 июня сообщили очевидцы в социальных сетях.

Ряд очевидцев сообщил в социальных сетях о взрыве с последующим пожаром на территории склада, расположенного в Ленинском районе на территории, принадлежащей АО «Мурманэнергосбыт». Предположительно, горит склад с горюче-смазочными материалами.

На место происшествия выехали пожарные расчёты. Уточняется, что инфраструктуре города ничего не угрожает, системы энерго‑ и теплоснабжения не пострадали.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего уточняются. Представители управления МЧС по Мурманской области на настоящий момент официальных комментариев по поводу произошедшего не давали.

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