Вена, , 20:23 — REGNUM Водительских прав лишили экс-канцлера Австрии Бригитте Бирляйн после задержания её за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 18 июня сообщает издание Kronen Zeitung.

Сообщается, что автомобиль экс-канцлера был остановлен для досмотра сотрудниками полиции в ночь на 18 июня. Медицинское освидетельствование показало наличие 0,8 промилле алкоголя в крови женщины.

Как сообщила сама Бирляйн, в этот вечер она была с друзьями в ресторане, где позволила себе выпить спиртного. Экс-канцлер призналась, что её поступок не соответствует ни её личным высоким требованиям к себе, ни примеру, который она должна подавать другим гражданам. Бирляйн также добавила, что ей «искренне жаль».

Напомним, Бригитте Бирляйн занимала пост канцлера Австрии с июня 2019 по январь 2020 года и была первой женщиной, занявшей данный пост.

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