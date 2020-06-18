Калуга, , 20:06 — REGNUM В Калуге организована проверка по факту размещения на ресурсе коротких клипов в интернете видео с танцами подростков на площади Победы, сообщили 18 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, на видео две несовершеннолетние девушки в нижнем белье танцуют в чаше фонтана на калужской площади Победы на фоне монумента, украшенного георгиевской лентой, и статуи Родины-матери. В ходе проверки будут установлены мотивы создания и распространения данного ролика, дана правовая оценка действиям подростков и их родителей, а также лица, который производил съемку, проверены условия их жизни и воспитания. По результатам проверки будет принято решение. Кроме того, руководством следственного управления в адрес врио губернатора области и начальника регионального УМВД России направлены письма об усилении профилактических мер в подростковой среде с целью недопущения подобных инцидентов.

Напомним, на площади Победы в Калуге захоронен прах неизвестного солдата, зажжен Вечный огонь, около которого школьники несут Вахту памяти на посту № 1, установлен памятник жертвам фашистских концлагерей.

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