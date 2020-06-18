Атланта, США, , 20:00 — REGNUM Ордер на арест экс-полицейского и его напарника, ставших фигурантами дела об убийстве при задержании чернокожего мужчины Рейшарда Брукса выдан в Атланте в американском штате Джорджия выдан властями округа Фултон. Об этом 18 июня сообщает телекомпания CNN.

По информации, полученной телекомпанией от прокурора округа Пола Говарда, выдана санкция на арест Гаррета Ролфа и его напарника Девина Броснона. Обоим мужчинам дано время до вечера 18 июня для того, чтобы добровольно сдаться в правосудию.

Напомним, Ролф и Бронсон 12 июня задержали чернокожего мужчину Брукса за воэждение в пьяном виде. При задержании Брукс оказал сопротивление и Ролф несколько раз выстрелил в него. Брукс был госпитализирован, но спасти его врачам не удалось. Ролф был уволен из полиции города, его напарник отстранён от работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ролфу будет предъявлено 11 обвинений, в том числе обвинение в тяжком убийстве. В случае, если экс-полицейский будет признан виновным, ему грозит наказание в виде пожизненного тюремного заключения, либо смертной казни.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что в деле о смерти Брукса в Атланте восторжествует правосудие.

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