Киркенес, Норвегия, , 19:24 — REGNUM Российское рыболовецкое судно Nord Tral потеряло ход у берегов Норвегии. Об этом 18 июня сообщил журналистам оперативный дежурный Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства.

По предварительным данным, у судна вышло из строя рулевое управление, отремонтировать поломку в море не представляется возможным. В настоящее время из Мурманска по направлению к рыболовецкому судну вышел российский буксир «Мурманрыба», который доставит Nord Tral в Киркенес.

На борту судна находятся 24 человека экипажа, пострадавших в результате инцидента нет. Ожидается, что к 25−26 июня буксир доставит рыболовецкое судно в Киркенес для прохождения ремонта.

В пресс-службе генерального консульства РФ в Киркенесе уточнили, что по прибытии российских граждан в норвежский порт им будет оказано всяческое содействие. В настоящее время представители консульства находятся на связи с капитаном судна Nord Tral и с компанией-судовладельцем СПК РК «Беломорский рыбак».

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