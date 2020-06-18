Куса, Челябинская область, , 19:10 — REGNUM В деревне Александровка Кусинского района Челябинской области трое граждан обокрали библиотеку. Об этом сообщает региональное УМВД.

Заявление поступило от директора учреждения. Оказалось, что на тот момент неизвестные разбили окно и похитили чугунные детали, с помощью которых библиотека отапливается зимой. Размер ущерба составил 5 700 рублей.

Подозреваемыми оказались три жителя посёлка Магнитка 2001 и 2002 года рождения. За кражу им грозит до пяти лет колонии. Похищенное изъято и возвращено библиотеке.