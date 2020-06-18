Москва, , 18:12 — REGNUM Двое взрослых и двое детей пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новой Москве. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Авария произошла около 14:50 мск на 30-м километре Варшавского шоссе. Столкнулись два легковых автомобиля, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Всего пострадало четыре человека, среди пострадавших — двое детей 2016 и 2013 годов рождения. Информация о состоянии пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, медики и сотрудники экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число «пьяных» ДТП в Москве сократилось на 35%. Такие данные привёл спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: число «пьяных» ДТП сократилось на 35%