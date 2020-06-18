Саратов, , 18:16 — REGNUM В медицинские учреждения Саратовской области обратились 378 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 148 детей. Такую информацию ИА REGNUM предоставили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За аналогичный период 2019 года число обращений по поводу укусов клещами детей выросло на 17%, а общее число пострадавших снизилось на 14%.

Сотрудники управления Роспотребнадзора исследовали 694 особи клещей (в т.ч. 352 — из окружающей среды) на наличие возбудителей клещевых инфекций. Выявили два случая — гранулоцитарного анаплазмоза, четыре — боррелиоза, в том числе один из окружающей среды.

В целях профилактики территории летних оздоровительных лагерей обработали от заболеваний, передаваемых клещами. Общая площадь дезинфекции составила 475,92 га.

Для исключения заражений от укусов клещей рекомендуется сделать профилактические прививки. При наличии признаков заболевания незамедлительно обратиться к врачу и сообщить об укусе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с апреля в лагерях ведется уборка территорий, проводятся ремонтные работы и дератизация против клещей и грызунов.

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