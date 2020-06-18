Москва, , 17:55 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в убийстве троих в доме на улице Приорова в Москве, ранее был судим за кражу, но получил разрешение на хранение оружия, сообщает 18 июня ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

По утверждению источника, подозреваемый в 2017 году «был осужден по ст. 158 УК РФ «Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем».

Ранее сообщалось, что видеокамера на доме, где произошло убийство, зафиксировала, как он входит в подъезд с охотничьим карабином в чехле.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в жилом доме на улице Приорова в Москве были застрелены две женщины и ребенок. По предварительным данным, после этого стрелявший покончил с собой на месте преступления.

СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».

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