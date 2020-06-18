Москва, , 17:36 — REGNUM Однозначно определить причины стрельбы в жилом доме на улице Приорова в Москве, жертвами которой стали четыре человека, пока нельзя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

По его мнению, причины произошедшего ещё только предстоит выяснить. Однако нельзя исключать, что поводом трагедии стало нервное напряжение людей, вызванное пребыванием на самоизоляции.

«Не всё можно отрегулировать. Очень часто бывает, что комплекс целый причин. Сам факт стрельбы не говорит ни о чём кроме того, что есть факт. Почему это произошло надо разбираться в причинах. Мы можем предположить, что люди потеряли психологическую устойчивость в период домашнего сидения. Повышенная раздражительность, неадекватная реакция на какие-то вещи. Но пока на сегодняшний день, мы не можем сказать причин, по которым это произошло. Есть факт, но мотивы этого факта никто не озвучил», — сказал Михайлов.

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