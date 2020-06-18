Рига, , 17:33 — REGNUM Сотрудники Государственной службы охраны среды (VVD) Латвии в сотрудничестве с компетентными службами Польши пресекли незаконный ввоз пластмассовых и резиновых отходов из Великобритании на территорию Латвии. Об этом 18 июня сообщило ИА ЛЕТА.

По данным журналистов, в ходе следствия правоохранители установили, что в период с 25 мая по 16 июня с ряда предприятий в Великобритании в Латвию поступило 549,38 тонн пластмассовых и резиновых отходов.

Отмечается, что латвийская компания, принимавшая грузы, не имеет лицензии и права на приём и переработку этой категории отходов из-за границы. Отходы из Великобритании ввозились в Латвию незаконно.

Сотрудники VVD приняли решение отправить весь объём поступившего груза отправителям.