Архангельск, , 17:30 — REGNUM В акватории порта Архангельск обнаружены следы нефтепродуктов, транспортная прокуратура начала проверку. Об этом ИА REGNUM сообщили в Северо-западной транспортной прокуратуре.

На место обнаружения нефтепродуктов выехали Архангельский транспортный прокурор и его заместитель.

«В настоящее время специалисты Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и Морспасслужбы проводят соответствующие мероприятия», — сообщили в ведомстве.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организаций на предмет соблюдения экологического законодательства и при наличии оснований приняты меры реагирования.