Архангельск, 18 июня 2020, 17:30 — REGNUM В акватории порта Архангельск обнаружены следы нефтепродуктов, транспортная прокуратура начала проверку. Об этом ИА REGNUM сообщили в Северо-западной транспортной прокуратуре.
На место обнаружения нефтепродуктов выехали Архангельский транспортный прокурор и его заместитель.
«В настоящее время специалисты Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и Морспасслужбы проводят соответствующие мероприятия», — сообщили в ведомстве.
В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организаций на предмет соблюдения экологического законодательства и при наличии оснований приняты меры реагирования.