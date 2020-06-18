Москва, , 17:14 — REGNUM Второй западный окружной военный суд Москвы назначил от 6 до 13 лет лишения свободы активистам экстремистского движения «Артподготовка» по делу о приготовлении к совершению теракта и участии в террористическом сообществе. Об этом 18 июня сообщает РАПСИ.

Фигурантами дела являются Андрей Толкачев — его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Юрий Корном — 10 лет в колонии строгого режима и Андрей Кептя — 6 лет в колонии строгого режима.

Все трое признаны виновными в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК («Участие в террористической организации») и ч. 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 («Подготовка теракта»).

Судом установлено, что фигуранты готовили пластиковые бутылки с бензином для поджогов декораций на Манежной площади, а также собирались устроить провокации в метрополитене. Кроме того, Толкачев собирался вывести из строя линии электропередач.

Толкачев и Корном не отрицают свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Кептя признал вину в полном объеме.

В 2018 году Верховный суд РФ признал движение «Артподготовку» экстремистским. Спустя два месяца Минюст внес движение в список экстремистских организаций.