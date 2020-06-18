Воронеж, , 17:00 — REGNUM Бывший главный врач БУЗ ВО «Графский санаторий для детей» признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщил ИА REGNUM 18 июня старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Как установлено судом и следствием, с 2017 по февраль 2018 года осуждённый, чтобы повысить показатели предоставления услуг по госзаданию и получить стимулирующие выплаты, поручил подчинённым вносить в медицинские документы, в том числе в истории болезни отдельных детей, заведомо ложные сведения о прохождении ими санаторно-курортного лечения. Только за 2017 год количество прошедших санаторно-курортное лечение детей завышено не менее чем на 736 человек, в январе-феврале 2018 года — на 279 человек.

На основании ложных данных осуждённый получил стимулирующие выплаты по критерию «выполнение плана госпитализаций» на общую сумму более 20 тысяч рублей, также в бюджет не были возвращены деньги на лечение детей.

«В ходе предварительного и судебного следствия подсудимый вину не признал. Однако суд посчитал доказательства, представленные государственным обвинителем прокуратуры района, достаточными для вынесения обвинительного приговора», — уточнил Усов.

Суд назначил бывшему главврачу штраф в 60 тыс. рублей, а также запретил на два года занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.