Челябинск, , 16:51 — REGNUM В Челябинске возле мусорного контейнера местные жители нашли пробирки с кровью. Это произошло на территории горбольницы № 8, пишут СМИ.

По данным издания «Первый областной», граждане встревожились в связи с тем, что поблизости находится детская площадка. К ситуации подключилась глава горздрава Наталья Горлова. На месте она выяснила, что пробирки были обеззаражены перед выносом на мусорку. Но мешок оказался порван и они попали на асфальт, а поблизости не оказалось дворника, который бы прибрал территорию.

«Главному врачу учреждения поставлено на вид», — сказала Горлова журналистам. И добавила, что он перестроит график работы дворников, а также усилит контроль. Предупреждающая информация также будет доведена до руководителей и других больниц Челябинска.