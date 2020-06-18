Пензенский район, , 16:54 — REGNUM В Пензенской области расследуют уголовное дело по факту смерти работника на производстве (ч. 2 ст. 143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Утром 13 мая текущего года в селе Засечном Пензенского района проводили работы по разгрузке металлических каркасных предметов в кузов автомобиля КРАЗ при помощи башенного крана. В какой-то момент трос крана оборвался, и произошло падение грузового крюка на электрогазосварщика. Мужчина 1966 года рождения от полученных травм скончался на месте.

Обстоятельства гибели рабочего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове вечером 10 мая в Заводском районе при падении с башенного крана с высоты 35 метров погибла женщина.

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