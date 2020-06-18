Москва, , 16:38 — REGNUM Четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК России по Москве.

Она уточнила, что в квартире, в которой закрывался стрелок, обнаружены тела двух взрослых и двух детей. Сам стрелявший, по предварительным данным, погиб.

Днем в четверг, 18 июня в жилом доме на улице Приорова мужчина начал стрельбу и закрылся в квартире. Полицейские пошли на штурм.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: мужчина, устроивший стрельбу в Москве, погиб