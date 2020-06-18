Казань, , 16:35 — REGNUM На 67-м году жизни 17 июня скончался от коронавируса в Бангладеш врач из Казани Рашит Миннетдинов, сообщает Бизнес-online. Мужчина умер от резкого осложнения хронических болезней, вызванного коронавирусом.

Доктор находился в южноазиатской стране в командировке в составе группы российских специалистов для оказания помощи пострадавшим в период эпидемии коронавируса.

Рашит Миннетдинов всю жизнь проработал в здравоохранении и после выхода на пенсию занимался организацией медицинской службы. Медицинское сообщество Татарии выразило соболезнование родным и близким доктора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии от COVID-19 скончались 12 пациентов, всего носителями вируса числятся 4078 человек.

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