Москва, , 16:29 — REGNUM В квартире московского жилого дома на улице Приорова, где ранее произошла стрельба, обнаружены тела четырех человек, сообщила 18 июня журналистам представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

По её словам, в квартире найдены тела двоих детей и двоих взрослых.

Правоохранители предположили, что стрелявший покончил с собой. Ранее сообщалось, что стрелок забаррикадировался в квартире.

На месте трагедии работают следователи.

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