Москва, , 16:28 — REGNUM Мужчина, устроивший стрельбу на севере Москвы, погиб. Об этом 18 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова в Москве погибли четыре человека, двое из которых — дети. По предварительным данным, мужчина открыл огонь из-за конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 15 июня в Москве произошла стрельба, в результате которой пострадали двое полицейских.

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