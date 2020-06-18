Ровно, Украина, , 16:00 — REGNUM В городе Ровно у 53-летнего предпринимателя во время обыска изъяли оружие, незаконно добытый янтарь, а также автомобиль Range Rover, находящийся в угоне. Об этом сообщила 18 июня пресс-служба Национальной полиции Ровенской области.

По данным ведомства, в гаражном боксе был найден реактивный противотанковый гранатомёт, три гранаты — РГО, Ф-1 и РГД-5, два запала, один дистанционный запал и пять пакетов янтаря общим весом 24 килограмма.

Также полицейские изъяли внедорожник Range Rover с явными признаками подделки номеров агрегатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области у двух местных жителей нашли 850 кг нелегально добытого янтаря на общую сумму около $1,2 млн.

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