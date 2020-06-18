Москва, , 15:56 — REGNUM Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы. Предварительно, пострадала одна женщина. Об этом 18 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — передает агентство слова собеседника.

Источник отметил, что, по предварительным данным, всего было произведено шесть или семь выстрелов, женщина получила ранение в область головы.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются попасть в квартиру, пока им не удалось это сделать. На место происшествия прибыли медики. Других выстрелов пока не было.