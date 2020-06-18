Посёлок Новосергиевка, Оренбургская область, , 15:46 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области собака покусала двухлетнего ребёнка. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, собака напала на маленькую девочку во дворе. У ребенка травмировано лицо.

Стоит отметить, за июнь это не первый случай, когда от нападения собаки пострадали маленькие дети. Ранее факты агрессивного поведения собак зафиксированы в Шарлыкском районе и Бугуруслане.

По данным Управления Роспотребнадзора в 2019 году зарегистрировано 5 910 случаев нападения животных на граждан. За пять месяцев 2020 года жертвами нападений животных стали 2 328 человек, среди которых 785 — это дети.

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