Уфа, , 16:05 — REGNUM Порядок создания изоляторов для граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, утвердил глава Башкирии Радий Хабиров. Соответствующее постановление 18 июня опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Согласно документу, изоляторы создаются в медучреждениях и будут действовать в период режима «Повышенная готовность». За помещенными в изоляторы гражданами будут наблюдать врачи. Пациентам по требованию могут выдавать листы нетрудоспособности. Продолжительность нахождения в изоляторе не должна превышать 14 суток.

Граждане обеспечиваются трехразовым питанием. При этом стоимость питания в сутки не должна превышать 300 рублей на одного пациента. А на содержание одного проживающего в течение двух недель можно расходовать не более 11 209 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили 4730 случаев заражения коронавирусом. При этом победили вирус 2182 человека.

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