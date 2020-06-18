Данилов, Ярославская область, , 15:33 — REGNUM Два жителя Ярославской области подозреваются в вандализме, «художники» незаконно раскрасили электрички на территории депо Северной железной дороги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Северное линейное управление МВД России на транспорте. Авторы делали граффити на электропоездах, стоящих в депо станции «Данилов». Задержанным ярославцам 24 и 27 лет

Пострадавшая электричка Северное ЛУ МВД на транспорте

«В ходе проведения обысковых мероприятий стражами правопорядка у недоЛевитанов обнаружены и изъяты аэрозольные баллоны с краской в количестве около 200 штук. Такой богатый арсенал сами «железнодорожные художники» объяснили желанием разнообразия в нанесении различной цветовой палитры на составы поездов, а также возможностью обзавестись обширной коллекцией баллончиков. Свои «шедевры» они фотографировали и выкладывали в социальные сети, где обменивались и делились впечатлениями с «коллегами по цеху», — рассказали в Северном линейном управлении МВД России на транспорте.

Изъятые баллоны с краской Северное ЛУ МВД на транспорте

Уголовное дело возбуждено по статье «Вандализм», авторы незаконных граффити дали признательные показания. Им грозит до трех лет лишения свободы.

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