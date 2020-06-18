Тейково, Ивановская область, , 14:57 — REGNUM Уголовное дело по факту обрушения плит перекрытия на хлопчатобумажном комбинате в Тейково Ивановской области возбуждено следственными органами 18 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР. Дело возбуждено по. 2 ст. 216 УК РФ — о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности причинение смерть человека.

Обрушение перехода между строениями на территории Тейковского хлопчатобумажного комбината произошло, по предварительным данным, при проведении демонтажных работ. В результате один рабочий погиб, ещё один получил травмы.

Ранее прокуратура также начала проверку по факту обрушения. На месте работает следственно-оперативная группа.

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