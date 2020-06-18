Казань, , 14:58 — REGNUM На производстве чугунного литья литейного завода КамАЗа 18 июня в Набережных Челнах произошло возгорание масла, сообщается на странице компании в соцсети.

В сообщении говорится, что «на литейном заводе на производстве чугунного литья при запуске пресса из гидравлики произошла утечка масла».

Площадь возгорания составило около 100 кв метров, наблюдалось задымление.

На место происшествия выезжали пять пожарных расчетов, а также аварийно-спасательная бригада. Возгорание было локализовано через 40 минут, сейчас идет проливка. Причины пожара установят. Пострадавших среди персонала нет, всех эвакуировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани 12 июня в результате взрыва емкости с сжиженным газом погиб один человек, еще трое пострадали.

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