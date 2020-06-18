Советский район, , 14:47 — REGNUM В Саратовской области в поселке Степное Советского района 18 июня произошел пожар, в ходе которого погибли две женщины, сообщает регион64. По предварительным данным, возгорание произошло в пятиэтажном доме по адресу — улица Карла Маркса, д.4. На место происшествия вызвали спасательные службы.

Погибли две женщины 1973 и 1964 годов рождения. Еще один человек, мужчина 1967 года рождения госпитализирован, сообщает агентство со ссылкой на информированный источник. К месту ЧП выехали сотрудники следственного комитета, которые выяснят обстоятельства пожара. В данный момент возгорание локализовано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственные органы Саратова проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре 24 апреля в садовом товариществе.

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