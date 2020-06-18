Махачкала, , 14:24 — REGNUM Водитель такси сбил малолетнюю девочку в пригороде Махачкалы. От полученных травм ребенок скончался, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе главного управления МВД по республике.

Трагедия произошла накануне вечером, примерно в 20:55. Таксист — 34-летний житель поселка Семендер — за рулем автомобиля «KIA Rio» допустил наезд на двухлетнюю девочку. Установлено, что ребенок, проживающий там же, играл вблизи проезжей части дороги без сопровождения взрослых.

Пострадавшая скончалась по пути в медучреждение. По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.

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