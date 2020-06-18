Ярославль, , 13:43 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ввел запрет на посещение лесов в регионе на 21 день. В области введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает сайт правительства Ярославской области.

Лес

Нельзя разводить костры при посещении участков, предназначенных для отдыха, сжигать бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда.

«Особый противопожарный режим вводится в связи с повышением температур, а также с большим количеством палов травы. Широкий комплекс ограничений направлен на предупреждение возгораний», — сказал заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.

Особый режим уже вводился в мае 2020 года. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности для граждан достигает 5 тысяч рублей.