Ярославль, 18 июня 2020, 13:43 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ввел запрет на посещение лесов в регионе на 21 день. В области введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает сайт правительства Ярославской области.
Нельзя разводить костры при посещении участков, предназначенных для отдыха, сжигать бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда.
Особый режим уже вводился в мае 2020 года. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности для граждан достигает 5 тысяч рублей.