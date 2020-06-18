Пенза, , 13:51 — REGNUM В исправительной колонии №5 (строгого режима) Пензенской области 24-летний заключенный призывал к насилию по национальному признаку, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Уроженец поселка Лунино, находясь в заключении и имея враждебное отношение к представителям отдельных национальностей, разместил в публичном месте колонии надпись, которая призывает к насилию в отношении неопределенной группы лиц славянского происхождения, добавили в ведомстве.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»). В совокупности заключенный проведет в колонии строгого режима два года и два месяца дополнительно. Еще полтора года после выхода на свободу пензенец будет лишен права публиковать и размещать какую-либо информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следком в Приморье завершил расследование уголовного дела в отношении 73-летней женщины, обвиняемой в участии в экстремистской деятельности.

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