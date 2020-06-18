Куженерский район, , 13:36 — REGNUM В Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») после гибели двоих 12-летних подростков. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По предварительным данным, 16 июня в Куженерском районе двое подростков катались на плоту на одном из прудов. Плавсредство перевернулось, детей не удалось спасти.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая, близ села Овечкино в Завьяловском районе Алтайского края дети играли у воды без присмотра взрослых. По данным следствия, на берегу мальчики обнаружили лодку и решили покататься. Но когда двое детей четырёх и пяти лет сели в судно, подул сильный ветер и его стало относить от берега. Испугавшись, дети спрыгнули в воду, хотя плавать они не умели. Дети погибли.

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