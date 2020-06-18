Анкара, , 13:35 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали члена Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 18 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, задержание было произведено на турецко-сирийской границе в провинции Шанлыурфа. Повстанец дезертировал из курдских формирований в Сирии и добровольно сдался турецким военным.

Напомним, с начала 2020 года турецким военным сдались по меньшей мере 82 члена Рабочей партии Курдистана, организации, сражающейся с турецким правительством за право обладания собственной автономией.