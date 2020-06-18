Самара, , 13:33 — REGNUM У подозреваемого в сбыте наркотиков изъяли более одного килограмма героина в Самарской области. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка получили сведения о том, что местный житель, уроженец одной из соседних республик, может быть причастен к сбыту крупной партии наркотика.

При осуществлении контрольной закупки сотрудники оперативных служб задержали подозреваемого мужчину 1969 года рождения. Во время этого оперативного мероприятия он продал «закупщику» за десять тысяч рублей порошкообразное вещество белого цвета, которое находилось в пакете.

Стражи порядка провели обыск по месту жительства задержанного ранее судимого за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств мужчины. В результате был изъят мешок с похожим веществом. Помимо этого, полицейские нашли мобильные телефоны, сим-карты и материалы для фасовки.

Результаты экспертизы подтвердили, что изъятое вещество весом свыше одного килограмма является героином.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать данное уголовное дело.

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