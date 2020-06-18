Колпино, Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM В городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) водитель за рулем иномарки совершил наезд на двух женщин и четырех детей. Об этом 18 июня сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

По предварительной информации, ДТП произошло 18 июня около 11:20 в Колпино у дома 51 по Октябрьской улице. На нерегулируемом пешеходном переходе 66-летний водитель внедорожника Volkswagen Touareg наехал на женщин в возрасте 32 и 31 лет, а также четырех девочек — в возрасте 4, 5, 7 и 8 лет.

«Все пострадавшие направлены в больницу. По предварительным данным, состояние женщин оценивается как удовлетворительное, состояние детей оценивается как средней степени тяжести», — отметили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.